Генпрокуратура: 12 нападавших погибли при штурме резиденции президента в Алматы

Резиденция президента в Алматы. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Заместитель начальника первой службы Генпрокуратуры Елдос Килымжанов на брифинге в СЦК сообщил, что в Алматы во время отражения нападения на здание резиденции президента погибли 12 человек из числа нападавших, передает корреспондент NUR.KZ.

Елдос Килымжанов сообщил, что после захвата акимата Алматы преступники перекинулись на здание резиденции президента.

Активная фаза штурма, по его данным, шла в период с 15:00 до 16:00.

"Нападавшие, используя захваченную спецтехнику, осуществили не менее пяти таранов ворот и забора здания. При нападении применялось оружие, похищенное из оружейных магазинов.

В качестве живого щита использовались военнослужащие, захваченные при штурме акимата. Большая часть преступников находилась в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

В 19:25 часов забор резиденции был снесен захваченным "КамАЗом", и вооруженная толпа устремилась вовнутрь. Во время нападения на резиденцию президента, несмотря на предупреждение со стороны силовиков, преступники, хотя и осознавали угрозу применения к ним огнестрельного оружия, целенаправленно шли на штурм зданий.

На сегодня 12 человек, погибшие при отражении нападения на здание Резиденции, признаны подозреваемыми в совершении актов терроризма", - заявил Елдос Килымжанов.

Ранее сообщалось, что семьи 19 случайных жертв январских событий получили выплаты из фонда "Қазақстан халқына".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1972084-genprokuratura-12-napadavshih-pogibli-pri-shturme-rezidentsii-prezidenta-v-almaty/