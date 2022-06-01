Более 300 человек осудили в Казахстане за участие в январских событиях

Иллюстративное фото: pixabay.com

На брифинге в СЦК представитель Генпрокуратуры сообщил о ходе расследований по фактам участия в январских событиях в Казахстане – более 500 подозреваемых сейчас находятся под стражей, более 300 человек уже осуждены, передает корреспондент NUR.KZ.

Как сообщил замначальника 1-й Службы Генпрокуратуры Елдос Килымжанов, по стране зарегистрировано 5065 досудебных расследований, связанных с январскими событиями.

"На сегодня 514 подозреваемых с санкции суда содержатся под стражей.

Если лица установлены, то после проведения необходимых следственных действий либо заключения процессуального соглашения дела сразу направляются в суд. На сегодня в суд направлено 337 уголовных дел, из которых к различным мерам наказания осуждено 331 лицо.

Судом, по результатам рассмотрения уголовных дел об участии в массовых беспорядках, к наказаниям, не связанным с лишением свободы, осуждены 14 лиц", – сообщил спикер.

Также сегодня стало известно, что семьи 19 случайных жертв январских событий получили выплаты от фонда "Қазақстан халқына".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1972082-bolee-300-chelovek-osudili-v-kazahstane-za-uchastie-v-yanvarskih-sobytiyah/