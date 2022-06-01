Пять человек осудили за участие в массовых беспорядках в Шымкенте

Беспорядки в Шымкенте. Кадр из видео: ДП Шымкента

Еще пять человек осуждены в Шымкенте за участие в январских беспорядках. Дела рассматривались в Енбекшинском и Аль-Фарабийском районных судах. Информация об этом размещена на официальном сайте суда Шымкента.

Четыре человека предстали перед судом по ч.2 ст.272 УК РК (Участие в массовых беспорядках, сопровождавшихся насилием, погромами, поджогами, разрушениями, уничтожением имущества и т.д.).

Еще одному также инкриминировали ч.3 ст.272 УК РК (Призывы к активному неподчинению законным требованиям представителей власти и к массовым беспорядкам либо провокация массовых беспорядков).

Известно, что трое подсудимых 4 и 5 января 2022 года участвовали в беспорядках, которые проходили непосредственно перед зданием акимата Шымкента.

В итоге все пятеро были признаны виновными и приговорены к 3 годам условного срока с установлением пробационного контроля.

Приговоры не вступили в законную силу.

Напомним, ранее стало известно, что еще один участник январских беспорядков в Шымкенте также был осужден на 3 года условно.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1972036-pyat-chelovek-osudili-za-uchastie-v-massovyh-besporyadkah-v-shymkente/