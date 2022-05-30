Преступную группу с арсеналом оружия задержали в Алматинской области (видео)

Кадр из оперативного видео: ДП Алматинской области

В Алматинской области задержали преступную группу, у которой изъяты боевые автоматы и пистолеты. Оружие числилось похищенным во время январских беспорядков. Подозреваемые также оказались причастны к кражам металла на заводе в Талдыкоргане, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на департамент полиции региона.

Правоохранители представили видео изъятия огнестрельного оружия. На кадрах показаны несколько пистолетов Макарова, автомат Калашникова и боеприпасы, которые достают из реки и изымают в одном из частных подворий.

"В состав группы входили 4 человека. У задержанных изъято два автомата Калашникова с полным боекомплектом и пятью магазинами, семь пистолетов Макарова с пятнадцатью магазинами, а также более 1100 патронов различного калибра и три штык-ножа к АКМ. Предварительно установлено, что оружие и боеприпасы похищены в январе со складов управления полиции Талдыкоргана.

Кроме того, у подозреваемых были изъяты свинцовые слитки весом в 35 кг каждый, похищенные на одном из заводов областного центра. Их тайно вывозили с территории предприятия в течение нескольких месяцев. Ущерб оценен в 10 млн тенге", - сообщил заместитель начальника департамента полиции Алматинской области Ельдар Абдикенов.

Отмечается, что разделенный на несколько частей боевой арсенал хранился в разных местах. Тайники с оружием обнаружены в Талдыкоргане (в двух частных домах и под мостом через реку Каратал), а также в одном из поселков Сарканского района.

"Выявлению членов преступной группы способствовала объемная работа, проведенная оперативниками областного департамента и сотрудниками МВД РК. Задержание нескольких подозреваемых произведено близ Алматы. Затем оперативно-следственные мероприятия были перенесены в Талдыкорган и Сарканский район", - добавили в ведомстве.

Трое из задержанных помещены под стражу. Расследование проводится по ст.188 ч.4 (Кража) и ст.287 ч.3 УК РК (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1971699-prestupnuyu-gruppu-s-arsenalom-oruzhiya-zaderzhali-v-almatinskoy-oblasti-video/