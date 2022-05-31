Дело Бакытгуль Хаменовой поступило в суд

Бакытгуль Хаменова. Фото: instagram.com/bakytgul_khamenova

Уголовное дело в отношении заместителя акима Атырауской области Бакытгуль Хаменовой и руководителя регионального управления культуры, развития языков и архивного дела Акылбека Рыскалиева поступило в суд. Об этом сообщила пресс-служба областного суда, передает "Ак Жайык".

В ведомстве рассказали, что уголовное дело в отношении чиновников поступило в производство суда №2 города Атырау 26 мая.

Бакытгуль Хаменова и Акылбек Рыскалиев обвиняются по п.2 ч.3 ст.366 УК (Получение взятки группой лиц по предварительному сговору).

Напомним, в декабре прошлого года стало известно о задержании заместителя акима Атырауской области и руководителя управления культуры, развития языков и архивного дела. Их заподозрили в получении взятки в сумме 4,5 млн тенге за заключение договора госзакупок по изготовлению и установке памятника Абаю в Атырау.

Сначала чиновница была под домашним арестом, но позже ее поместили под стражу в СИЗО, где она находится до сих пор.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1971787-delo-bakytgul-hamenovoy-postupilo-v-sud/