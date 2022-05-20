"Пускают только жену": о состоянии Арыстанбека Мухамедиулы высказались в Нацмузее

Арыстанбек Мухамедиулы. Фото: primeminister.kz

Сегодня в кулуарах сената вице-премьер Ералы Тугжанов оставил без ответа вопрос о том, жив ли экс-министр культуры и спорта, а ныне – глава Нацмузея, Арыстанбек Мухамедиулы. Ранее вокруг его персоны ходил ряд слухов, в том числе и о попытке суицида. Пресс-секретарь Национального музея Айдар Кырыкбайулы высказался о состоянии своего руководителя, передает корреспондент NUR.KZ.

Кырыкбайулы напомнил, что экс-министру провели операцию на ногу.

"Пускают только жену. По ее словам, в принципе, состояние у него нормальное, но (повышенная – прим. ред.) температура и высокое давление еще сохраняются. А так, в принципе, все нормально. Но сказать, когда его выпишут, я не могу", – сказал он корреспонденту NUR.KZ.

Касательно расследования в отношении его начальника – Кырыкбайулы сообщил, что в Антикоре официально подтвердили старт досудебного расследования.

"Мы не отрицаем, да, начались (следственные действия – прим. ред.), но у нас до 25 мая есть время обжаловать их решение. Нацмузей в данное время занимается им: предоставляет им (сотрудникам Агентства по противодействию коррупции – прим. ред.) все документы о том, что деньги на месте, никто ничего не украл.

Сегодня коллектив (музея – прим. ред.) – более 100 человек – обратился с письмом на имя президента с просьбой вмешаться, чтобы остановить это беззаконие", – резюмировал он.

Напомним, в понедельник в Антикоре сообщили, что руководство Национального музея Казахстана подозревают в хищении 146 млн тенге в рамках договора о государственных закупках. Сообщалось, что в отношении него проводится досудебное расследование.

Незадолго до этого директор Нацмузея, Арыстанбек Мухамедиулы, разместил в соцсетях обращение на имя президента, где подробно рассказал, где родился, кем и где работал, а также какой вклад внес в развитие культуры в стране. И примерно в то же время в соцсетях появились сообщения о якобы его попытке суицида. Пресс-секретарь Мухамедиулы опроверг эти слухи и заявил, что его руководителя госпитализировали, но по состоянию здоровья.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1970327-puskayut-tolko-zhenu-o-sostoyanii-arystanbeka-muhamediuly-vyskazalis-v-natsmuzee/