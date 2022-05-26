Участнику январских беспорядков вынесли приговор в Шымкенте

Беспорядки в Шымкенте. Кадр из видео: ДП Шымкента

Вчера, 25 мая, Енбекшинский районный суд Шымкента вынес приговор участнику январских беспорядков – мужчину осудили по двум статьям уголовного кодекса, сообщается на официальном сайте суда Шымкента.

Казахстанца судили за участие в массовых беспорядках, сопровождавшихся насилием, погромами, поджогами, разрушениями, уничтожением государственного имущества – это статья 272 УК РК, а также за тайное хищение чужого имущества с незаконным проникновением в здание – статья 188 УК РК.

Как установил суд, 5 января гражданин Р. участвовал в массовых беспорядках перед акиматом города. Также установлено, что во время беспорядков мужчина незаконно проник в здание магазина и похитил гаджеты на 42,5 тыс. тенге.

"Вина подсудимого доказана показаниями потерпевшего, заключениями судебных экспертиз, следственными действиями и вещественными доказательствами по делу", – говорится в сообщении.

Прокурор просил назначить шымкентцу 4 года лишения свободы условно, а защита просила наказание, не связанное с лишением свободы.

"Суд признал Р. виновным по обоим статьям и с учетом всех обстоятельств назначил ему окончательно 3 года лишения свободы с применением статьи 63 УК РК "Условное осуждение" и установлением пробационного контроля", – добавили в суде.

Приговор суда не вступил в законную силу.

Напомним, вчера в Алматы осудили четверых мужчин за попытку грабежа во время январских беспорядков. Их всех приговорили к 6 годам лишения свободы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1971077-uchastniku-yanvarskih-besporyadkov-vynesli-prigovor-v-shymkente/