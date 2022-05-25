Четверых мужчин осудили за попытку грабежа во время январских событий в Алматы

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Четверых мужчин осудили по делу о попытке грабежа во время январских событий в Алматы – все они приговорены к шести годам лишения свободы. Об этом корреспонденту NUR.KZ сообщили в Ауэзовском районном суде по уголовным делам.

Так, в суде сообщили, что четверо мужчин 1972, 1973, 1975, 1978 годов рождения были осуждены на шесть лет лишения свободы за преступление, предусмотренное частью 3 статьи 24 и пунктом 3 части 3 статьи 191 УК РК (покушение на грабеж с незаконным проникновением в жилое, служебное, производственное помещение либо хранилище).

Согласно санкции статьи, такое преступление наказывается сроком от пяти до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Государственный обвинитель просил суд назначить обвиняемым наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет.

Отягчающим обстоятельством стало совершение преступления в период ЧП, смягчающими обстоятельствами – наличие малолетних детей и чистосердечное раскаяние подсудимых.

Как отметили в суде, ущерб никому причинен не был.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1970976-chetveryh-muzhchin-osudili-za-popytku-grabezha-vo-vremya-yanvarskih-sobytiy-v-almaty/