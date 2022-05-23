В "Черный беркут" могут направить осужденного за стрельбу в Алматы

Полицейские на месте происшествия. Фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

В Комитете уголовно-исполнительной системы рассказали, куда могут направить алматинского стрелка Игоря Дужнова отбывать пожизненное наказание, передает корреспондент NUR.KZ.

Как рассказали в КУИС, в настоящее время осужденный находится в СИЗО города Алматы, так как приговор не вступил в законную силу. В случае, если будет подана апелляционная жалоба в вышестоящую инстанцию, но приговор не будет изменен, то стрелка могут отправить отбывать наказание в колонию "Черный беркут" – УК-161/3.

Дело в том, что это – единственная колония, где отбывают наказание осужденные на пожизненный срок лишения свободы. "Черный беркут" является учреждением чрезвычайной безопасности в Костанайской области и находится в 25 километрах к юго-востоку от города Житикары.

Напомним, Игоря Дужнова признали виновным в убийстве пятерых человек и назначили наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в УИС чрезвычайной безопасности.

Ранее на судебном заседании прокурор запросил для Дужнова пожизненное лишение свободы с отбыванием в колонии чрезвычайной безопасности. Потерпевшие также попросили суд назначить обвиняемому аналогичное наказание без возможности свиданий с семьей.

Трагедия произошла 20 сентября прошлого года в микрорайоне Акбулак. Мужчина открыл стрельбу по полицейским и частному судебному исполнителю, которые пришли исполнить судебное решение о выселении.

В результате произошедшего погибли двое полицейских, судебный исполнитель, новый владелец дома и его друг.

Супруга открывшего стрельбу мужчины позже объяснила мотивы поступков мужа. По ее словам, банк "обманул их семью и оставил их ни с чем". В банке также комментировали ситуацию.

Кроме того, суд разъяснил ситуацию с выселением семьи мужчины, объяснив вынесенные судом заочные решения и обжалование торгов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1970615-v-chernyy-berkut-mogut-napravit-osuzhdennogo-za-strelbu-v-almaty/