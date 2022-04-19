Пожизненное лишение свободы запросил прокурор для акбулакского стрелка из Алматы

Фото с места событий: NUR.KZ / Петр Карандашов

Прокурор запросил для алматинского стрелка Игоря Дужнова пожизненное лишение свободы. Об этом гособвинитель сообщил во время судебных прений, передает корреспондент NUR.KZ.

Прокурор по делу высказался на прениях, озвучив то, как происходило убийство 20 сентября.

Он запросил для подсудимого наказание по совокупности статей обвинения в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в учреждениях УИС чрезвычайной безопасности.

Также гособвинитель попросил суд удовлетворить иски потерпевших и взыскать с него в доход государства 30 МРП (91 890 тенге) и выплатить процессуальные издержки.

Потерпевшие поддержали гособвинителя и так же попросили суд назначить для Дужнова пожизненное лишение свободы. Вдовы погибших полицейских попросили также лишить подсудимого и свиданий с семьей.

Сам Дужнов попросил оправдать его "по украинскому эпизоду за отсутствием состава преступления", сообщив, что "обеспечивал безопасность части человечества и добивался мира", а всего его действия "были мотивированы гуманизмом".

По убийству в Алматы он сообщил, что "потерпевшие хотели нарушить права родных" Дужнова.

"Другого варианта срыва этого не существует. Я не мог предать своих детей", - сообщил подсудимый.

По его мнению, этот эпизод следует квалифицировать как необходимую оборону.

Напомним, трагедия произошла 20 сентября прошлого года в микрорайоне Акбулак. Мужчина открыл стрельбу по полицейским и частному судебному исполнителю, которые пришли исполнить судебное решение о выселении.

В результате произошедшего погибли двое полицейских, судебный исполнитель, новый владелец дома и его друг.

Супруга открывшего стрельбу мужчины позже объяснила мотивы поступков мужа. По ее словам, банк "обманул их семью и оставил их ни с чем". В банке также комментировали ситуацию.

Кроме того, суд разъяснил ситуацию с выселением семьи мужчины, объяснив вынесенные судом заочные решения и обжалование торгов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1964968-pozhiznennoe-lishenie-svobody-zaprosil-prokuror-dlya-akbulakskogo-strelka/