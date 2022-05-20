АФМ: Уголовное дело расследуется в отношении кооператива GAP в ЗКО

Кадр из видео: АФМ РК

В Западно-Казахстанской области расследуется уголовное дело по статье "Создание и руководство финансовой пирамидой" в отношении потребительского кооператива GAP (Global Asar Project). Об этом сообщает Агентство РК по финансовому мониторингу в своем официальном Telegram-канале.

"В 2021 году на территории ЗКО была создана финансовая пирамида путем перераспределения активов и обогащения одних участников за счет взносов других.

Сумма причиненного ущерба четырнадцати гражданам составила почти 15 млн тенге", - пояснили в ведомстве.

В агентстве призвали казахстанцев быть предельно осторожными и не поддаваться на уловки тех, кто вовлекает в финансовые пирамиды.

Ранее в АФМ РК сообщили, что представительства потребительского кооператива GАР также были выявлены в Костанае, Шымкенте, Актобе. По фактам создания и руководства финансовой пирамидой сотрудники ведомства начали досудебные расследования.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1970248-afm-ugolovnoe-delo-rassleduetsya-v-otnoshenii-kooperativa-gap-v-zko/