"Поддались соблазну наживы": целому ряду январских мародеров смягчат наказание

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

На брифинге в СЦК представитель МВД заявил о том, что у ведомства нет цели привлекать к суровой ответственности всех граждан, которые совершали кражи во время январских событий, поскольку часть из них – это добропорядочные граждане, которые поддались соблазну, передает корреспондент NUR.KZ.

В МВД заявили, что при расследовании краж во время январских событий внимательно изучают личности граждан, которые пошли на эти преступления. Многие из них, как отметили в министерстве, оказались добропорядочными.

"Мы не ставим цель привлечь всех к суровой ответственности – многие поддались соблазну наживы. Понятно, что многие из подозреваемых, являясь добропорядочными гражданами, во время событий совершили преступления поддавшись соблазну быстрой наживы либо уговорам других лиц, надеясь при этом остаться незамеченными.

С учетом их личностей, положительных характеристик и возмещения ущерба, с изменением меры пресечения из-под стражи освобождены 323 подозреваемых", - заявил глава Следственного департамента МВД Санжар Адилов.

К примеру, в Алматы двое граждан похитили товары из магазина "Охотник" - позже они возместили ущерб и признали вину. Поскольку у них не было судимости, а на иждивении находились маленькие дети, нахождение под стражей им заменили на подписку о невыезде.

Также из-под стражи освободили 21-летнего жителя Алматинской области – его подозревают в кражах в торговых центрах Алматы – у него на иждивении пожилые родители.

Таким же образом из-под стражи освободили 194 лица из 214-ти.

Во время следствия полиция находит и изымает у граждан похищенные вещи – в результате расследований на сегодня с обвинительными актами завершено более 250-ти дел, они направлены в суд. По этим делам уже возмещен ущерб на 95 млн тенге.

Напомним, что в Генпрокуратуре сегодня сообщили о вознаграждении, которое платили за участие в январских событиях – речь идет о суммах от 20 до 100 долларов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1965755-poddalis-soblaznu-nazhivy-ryadu-yanvarskih-maroderov-smyagchat-nakazanie/