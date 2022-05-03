МВД: Около 100 млн тенге возместили потерпевшим в ходе январских событий

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Начальник Следственного департамента МВД РК Санжар Адилов на брифинге в СЦК озвучил приоритеты в расследовании январских событий, передает корреспондент NUR.KZ.

Санжар Адилов сообщил, что основным приоритетом для полиции в ходе расследования январских событий является возмещение ущерба потерпевшим гражданам, чтобы "каждый из них, вернув свое нажитое имущество или получив компенсацию за него, как можно скорее забыл ужасы и последствия трагических событий".

"По делам, направленным в суд, потерпевшим уже возмещен ущерб на сумму порядка 100 млн тенге. Это обеспечено за счет обнаружения и изъятия сотрудниками полиции похищенного имущества, а также возмещения ущерба обвиняемыми на стадии как досудебного расследования, так и судебного следствия", - пояснил спикер.

Также, по словам Адилова, активно продолжаются оперативные мероприятия по обнаружению и изъятию имущества граждан, похищенного во время беспорядков.

В результате принятых мер полицейские обнаружили и изъяли похищенное имущество граждан на сумму более 340 млн тенге.

К примеру, 5 января четверо уроженцев Алматинской области совершили кражу 27 смартфонов из здания филиала АО "Кcell" по улице Алимжанова в Алматы.

Ущерб составил более 3 млн тенге.

"Приговором суда Медеуского района они признаны виновными и, с учетом положительных характеристик и возмещения причиненного ущерба, осуждены к 3 годам ограничения свободы", - указал Начальник Следственного департамента МВД РК.

В целом, по данным спикера, на сегодня в производстве без учета ранее принятых решений находятся 1150 уголовных дел. Основную массу из них составляют дела о кражах - 157, незаконном обороте оружия – 146, умышленных повреждениях чужого имущества – 23 и другие.

Под стражей остаются 150 лиц, которые подозреваются в совершении тяжких преступлений.

Между тем следователи завершили и направили в суд с обвинительным актом 288 уголовных дел в отношении 473 обвиняемых.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1967803-mvd-okolo-100-mln-tenge-vozmestili-poterpevshim-v-hode-yanvarskih-sobytiy/