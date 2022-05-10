Появились новые подробности по делу Бакытгуль Хаменовой

Бакытгуль Хаменова. Фото: instagram.com/bakytgul_khamenova

В департаменте по противодействию коррупции по Атырауской области сообщили, что дело в отношении заместителя акима региона Бакытгуль Хаменовой расследуют в столице. Между тем чиновница с 22 декабря 2021 года находится в СИЗО, передает "Ак Жайык".

Изданию стало известно, что дело заместителя акима Атырауской области Бакытгуль Хаменовой в скором времени должны передать в суд. Пока же в пресс-службе областного суда сообщили, что материалы к ним не поступили.

В региональной Антикоррупционной службе пояснили, что дело в отношении чиновницы расследуют их столичные коллеги под руководством возглавляющего там службу досудебных расследований Каната Сулейменова.

Кроме того, в пресс-службе акимата региона добавили, что Бакытгуль Хаменова не подавала заявление об увольнении по собственному желанию. Формально она до сих пор числится в штате акимата Атырауской области.

Напомним, чиновницу задержали 10 декабря прошлого года по подозрению в получении взятки в сумме 4,5 млн тенге за заключение договора госзакупок по изготовлению и установке памятника Абаю в Атырау. Сначала она находилась под домашним арестом, но 22 декабря ее поместили в СИЗО.

Позже стало известно, сколько было выплачено за нашумевший памятник, фигурирующий в деле Бакытгуль Хаменовой.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1968650-poyavilis-novye-podrobnosti-po-delu-bakytgul-hamenovoy/