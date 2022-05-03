Положил кирпич на газ и направил грузовик на военных: в Кызылорде расследуют акт терроризма

Иллюстративное фото: NUR.KZ/ Владимир Третьяков

На брифинге в СЦК представитель Генпрокуратуры рассказал о квалификации действий нескольких участников январских погромов как акт терроризма – один из подозреваемых угнал "КамАЗ" и, положив кирпич на педаль газа, направил машину на военных, передает корреспондент NUR.KZ.

Как сообщил замначальника 1-й Службы Генпрокуратуры Елдос Килымжанов, 5 января 2022 года во время массовых беспорядков в Кызылорде один из участников январских событий и его сообщники жестоко избили водителя "КамАЗа" Нацгвардии.

"Подозреваемый угнал военную технику, подложив на педаль газа кирпич, направил машину в сторону оцепления военнослужащих, при этом сам преступник спрыгнул с кабины "КамАЗа".

Автомашина на большой скорости совершила наезд на военных, в результате погиб солдат срочной службы Кайсаров М. Действия подозреваемого квалифицированы как совершение акта терроризма", - заявил Килымжанов.

Он добавил, что солдат Кайсаров был единственным ребенком в семье - в этом году ему бы исполнилось 20 лет.

Напомним, что во время январских событий в Кызылорде скончался 20-летний рядовой Мадияр Кайсаров, который выполнял боевую задачу по восстановлению общественного порядка.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1967796-polozhil-kirpich-na-gaz-i-napravil-gruzovik-na-voennyh-v-kyzylorde-rassleduyut-akt-terrorizma/