Предполагаемому убийце алматинского врача вменяют еще одну уголовную статью

Юрий Шумков. Фото: Giniyat Azhar/facebook

Предполагаемому убийце алматинского врача добавили еще одну уголовную статью. Теперь он подозревается еще и в угрозе убийством. Об этом сообщили корреспонденту NUR.KZ в прокуратуре города.

"4 апреля 2022 года УП Бостандыкского района города Алматы по факту убийства Юрия Шумкова начато досудебное расследование. В совершении данного преступления в этот же день сотрудниками полиции установлено и задержано подозреваемое лицо (ранее не судимое).

Органом уголовного преследования деяния задержанного лица квалифицированы по пункту 2 части 2 статьи 99 Уголовного Кодекса Республики Казахстан (убийство лица или его близких в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности либо выполнением профессионального или общественного долга)", – сообщили в прокуратуре.

Кроме того, начато досудебное расследование по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 115 УК РК (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, а равно иным тяжким насилием над личностью либо уничтожением имущества поджогом, взрывом или иным общеопасным способом при наличии достаточных оснований опасаться приведения этой угрозы в исполнение), дополнили в ведомстве.

"Вышеуказанные уголовные дела соединены и находятся в производстве СОГ СУ ДП города Алматы. В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление мотива преступления, выяснение других обстоятельств, а также обеспечение полноты (расследования – прим. ред.). По уголовному делу назначен процессуальный прокурор, которым в порядке статьи 197 УПК РК даны письменные указания", – заключили в надзорном органе.

Напомним, врача Юрия Шумкова застрелили из ружья рано утром 4 апреля. Подозреваемый заранее готовился к нападению на медика. Его коллеги рассказали, что мужчина долго выслеживал врача.

Ранее об убийстве Юрия Шумкова высказалась глава Минздрава Ажар Гиният. По ее словам, убитый был "очень опытным специалистом, знающим свое дело, пользовался большим успехом в своей профессиональной деятельности у пациентов".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1966996-predpolagaemomu-ubiytse-almatinskogo-vracha-vmenyayut-esche-odnu-ugolovnuyu-statyu/