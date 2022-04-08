"Он выследил его": новые детали убийства врача в Алматы раскрыли его коллеги

Юрий Шумков. Фото: Giniyat Azhar/facebook

Несколько дней назад в Алматы убили известного врача-гастроэнтеролога Юрия Шумкова. Директор клиники, в которой работал Шумков, рассказала новые подробности о произошедшем - по ее словам, подозреваемый почти 2 месяца следил за Шумковым, передает КТК.

По словам директора клиники Ляйли Ташеновой, подозреваемый заранее готовился к нападению на медика. К автостоянке он приехал ночью, где дождался врача, а утром, 4 апреля, застрелил его из ружья.

"Пациент, оказывается, долго выслеживал, как нам следователь говорил, что он в 2 часа ночи его уже караулил там. Он выследил его, знал, где машина стоит на стоянке. И как раз где-то около 9 часов, в 8:59, что ли, говорят, это было", - поделилась Ташенова.

Коллеги убитого рассказывают, что задержанный был пациентом Юрия Шумкова. На приеме у врача он был трижды, в первый раз 1 февраля. Мужчина жаловался, что не может принимать пищу, но провести обследование не удалось - в первый раз мужчина вырвал зонд.

На следующий день проверить желудок пациента врач тоже не смог - у того случился спазм пищевода. В итоге его направили на консультацию к лору. Провести эндоскопическое исследование Шумков смог только с третьего раза. После чего назначил мужчине лечение.

По словам медиков, работавших с убитым врачом, ссор и скандалов не было - Шумков всегда деликатно разговаривал с пациентами и никогда не вступал в конфликты.

Источник: КТК

Ранее об убийстве Юрия Шумкова высказалась глава Минздрава Ажар Гиният. По ее словам, убитый был "очень опытным специалистом, знающим свое дело, пользовался большим успехом в своей профессиональной деятельности у пациентов".

Между тем, после произошедшего казахстанские медики обратились к президенту с петицией.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1964068-on-vysledil-ego-novye-detali-ubiystva-vracha-v-almaty-raskryli-ego-kollegi/