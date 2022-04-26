"Расстрелял в упор, не дав шанса на выживание": судья разъяснил приговор по делу Дужнова

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Судья Специализированного межрайонного суда по уголовным делам Алматы Еркин Майшинов разъяснил вынесенный приговор Игорю Дужнову, осужденному за убийство пятерых человек при попытке выселения в микрорайоне Акбулак города Алматы, передает корреспондент NUR.KZ.

Сегодня Дужнова признали виновным в инкриминируемых ему деяниях и назначили пожизненное лишение свободы.

"Наказание Дужнову судом назначено ввиду того, что он совершил ряд особо тяжких нарушений, связанных с убийством пяти человек и покушением на жизнь еще троих человек, часть из которых исполняла служебные обязанности. В результате преступления семьи и их дети остались без отцов и кормильцев. При этом Дужнов не раскаялся и не предпринял мер для примирения с потерпевшими, в суде не попросил прощения у потерпевших, должных выводов для себя не сделал, что свидетельствует об устойчивости его преступного поведения и нежелания встать на путь исправления", - заявил судья.

По его словам, все изложенное свидетельствует о повышенной опасности личности Дужнова, а для его исправления необходимо назначение наказания в виде пожизненного лишения свободы. Кроме того, потерпевшие и прокурор в ходе прений просили назначить пожизненное лишение свободы.

"Доводы Дужнова о том, что, расстреливая людей, таким образом он боролся с банковской олигархией и ее пособниками, не выдерживает никакой критики, погибшие не имели никакого отношения к банку.

Установлено, что судебный исполнитель Абенов не участвовал в процедуре электронных торгов, которые прошли еще в 2018 году, и возбудил исполнительное производство о выселении в 2021 году. Турганов - новый собственник дома - работал водителем в киностудии "Казахфильм", и приобрел дом на аукционе в установленном законом порядке за 15 млн тенге еще в 2018 году.

Сотрудники полиции участвовали на выселении по запросу судебного исполнителя и выполняли свой служебный долг, обеспечивая на месте общественный порядок. Потерпевшая Исабаева прибыла с Тургановым, который приходится ей дядей, и по его просьбе производила видеосъемку", - объяснил судья.

Еркин Майшинов рассказал, что вошедшие во двор участвовали в законом выселении и при этом не нападали на Дужнова и членов его семьи, вели себя корректно и просили дать им возможность покинуть двор дома, когда увидели в руках Дужнова оружие.

"Но Дужнов расстрелял их в упор, не дав им шанса на выживание. Поэтому его позиция о необходимой обороне не нашла своего подтверждения в суде.

Доводы об отсутствии состава преступления по статье 172 об участии Дужнова в вооруженном конфликте в Украине с целью установления там мира также не нашли своего подтверждения.

Объектом уголовного правонарушения по статье 172 являются общественные отношения, обеспечивающие соблюдение принципов правового урегулирования вооруженных конфликтов, а также политической безопасности Казахстана и возможной утрате Казахстаном статуса нейтрального государства и втягивания в вооруженный конфликт.

Дужнов нелегально пересек границу и участвовал в вооруженном конфликте на территории иностранного государства", - рассказал судья.

Он также объяснил, что суммы взыскания морального вреда снижены, исходя из критериев о разумности и справедливости.

Ранее на судебном заседании прокурор запросил для Дужнова пожизненное лишение свободы с отбыванием в колонии чрезвычайной безопасности. Потерпевшие также попросили суд назначить обвиняемому аналогичное наказание без возможности свиданий с семьей.

Напомним, трагедия произошла 20 сентября прошлого года в микрорайоне Акбулак. Мужчина открыл стрельбу по полицейским и частному судебному исполнителю, которые пришли исполнить судебное решение о выселении.

В результате произошедшего погибли двое полицейских, судебный исполнитель, новый владелец дома и его друг.

Супруга открывшего стрельбу мужчины позже объяснила мотивы поступков мужа. По ее словам, банк "обманул их семью и оставил их ни с чем". В банке также комментировали ситуацию.

Кроме того, суд разъяснил ситуацию с выселением семьи мужчины, объяснив вынесенные судом заочные решения и обжалование торгов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1966876-rasstrelyal-v-upor-ne-dav-shansa-na-vyzhivanie-sudya-razyasnil-prigovor-po-delu-duzhnova/