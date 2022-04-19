Водителя "ГАЗели", раздававшего январским погромщикам арматуру, выявила Генпрокуратура

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

На брифинге в СЦК замглавы 1-й службы Генпрокуратуры сообщил об установлении личности водителя "ГАЗели", который развозил арматуру для участников январских погромов в Жамбылской области, передает корреспондент NUR.KZ.

По информации Генпрокуратуры, водитель "ГАЗели" вместе с сообщником развозили арматуру, а также похищенные полицейские щиты и бронежилеты для участников погромов в Жамбылской области.

"Также они использовали свой автомобиль для перекрытия дорог, затрудняя передвижение сотрудников правопорядка", - добавил замглавы 1-й Службы Генпрокуратуры Елдос Килымжанов.

Он добавил, что действия погромщиков контролировались через специально созданный Telegram-канал.

По его словам, анализ уголовных дел показывает, что в других регионах, где произошли трагические события, они развивались по идентичным сценариям и имели общую координацию. Это свидетельствует о наличии единого плана.

Напомним, что в создании Telegram-канала для координирования нападений погромщиков подозревают жителя Жамбылской области – заявляется, что во время январских событий он находился в Алматы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1965736-voditelya-gazeli-razdavavshego-yanvarskim-pogromschikam-armaturu-vyyavila-genprokuratura/