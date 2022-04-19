Беспорядки в Казахстане: похищенное оружие нашли у приверженца деструктивного религиозного течения

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

На брифинге в СЦК замглавы 1-й Службы Генпрокуратуры рассказал о задержаниях лиц с найденным у них похищенным оружием – один из задержанных в Алматы оказался приверженцем деструктивного религиозного течения, передает корреспондент NUR.KZ.

"В Алматы при проведении оперативно-розыскных мероприятий задержан приверженец деструктивного религиозного течения "С", у которого обнаружены похищенные из охотничьего магазина "Оружейник" винчестер 12 калибра и 2 ружья, похищенные из магазина "Қорған", - заявил замглавы 1-й Службы ГП Елдос Килымжанов.

Он добавил, что в Таразе у гражданина "Д" изъяли 4 похищенных из здания Департамента полиции Жамбылской области пистолета Макарова.

В Алматинской области найден схрон огнестрельного оружия ОПГ "Казахстанские", которые хранили свой арсенал в заброшенном здании на окраине поселка Байтерек – там нашли 28 единиц оружия.

За все это время в Казахстане нашли более 750 единиц оружия, похищенного в период "январских событий".

Тем временем в Усть-Каменогорске арестованы граждане, которые забрасывали брусчаткой сотрудников полиции, а также били их арматурой.

В Шымкенте установлены личности 3 жителей, которые подожгли полицейские машины и занимались мародерством.

В ходе того же брифинга Килымжанов рассказал, что действия январских погромщиков координировались через специально созданный Telegram-канал.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1965744-besporyadki-v-kazahstane-pohischennoe-oruzhie-nashli-u-priverzhentsa-destruktivnogo-religioznogo-techeniya/