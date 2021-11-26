Начался суд по делу экс-главы управления здравоохранения Акмолинской области

Сулен Ильясов. Фото: с сайта kokshetau.asia

В Кокшетауском городском суде начались слушания по коррупционному делу бывшего главы управления здравоохранения Акмолинской области Сулена Ильясова, директора клиники "Авиценна" Жанар Молдантаевой и главного врача Акмолинского областного противотуберкулезного диспансера Касымжана Ташметова, передает корреспондент NUR.KZ.

Громкое задержание руководителя управления здравоохранения Сулена Ильясова и директора клиники "Авиценна" Жанар Молдантаевой произошло в начале апреля 2021 года. Инициатором ареста стала следственно-оперативная группа Генпрокуратуры РК.

В должности главного врача региона Сулен Ильясов пробыл ровно год. Жанар Молдантаева помимо клиники возглавляла ТОО "Медлайн", которое занимается торговлей фармацевтическими товарами и поставкой аппаратов ИВЛ.

Сулен Ильясов находился в изоляции полгода. Потом, как и Жанар Молдантаева, был под домашним арестом. Третий фигурант дела был отпущен под залог.

Всех троих обвиняют в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ст.189 ч.4 п.2 УК РК (Присвоение или растрата вверенного чужого имущества в особо крупном размере).

Дело начали рассматривать в суде. Связано оно с приобретением аппаратов ИВЛ и многофункциональных медицинских кроватей по завышенным ценам.

В частности, если кровать стоила около миллиона тенге, то приобретали ее за несколько миллионов. Аппараты ИВЛ закупались управлением здравоохранения из одного источника - у "Авиценны", стоили они тоже в разы дороже. Предварительно, ущерб составил более двухсот миллионов тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1944075-nachalsya-sud-po-delu-eks-glavy-upravleniya-zdravoohraneniya-akmolinskoy-oblasti/