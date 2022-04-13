Более 100 схронов с оружием нашли полицейские Казахстана после январских событий

Изъятое оружие. Фото: polisia.kz

Сотрудники МВД РК провели специальные операции и оперативно-розыскные мероприятия на территории ряда регионов Казахстана. В результате были задержаны причастные к тяжким и особо тяжким преступлениям, а также к незаконному обороту огнестрельного оружия и организации массовых беспорядков 4-7 января, сообщается на официальном медиа-портале МВД Polisia.kz.

По информации министерства, более 1 тыс. человек, в том числе сторонники деструктивных течений, лидеры и участники организованных преступных групп в настоящее время привлекаются к уголовной ответственности после январских событий.

По результатам оперативных мероприятий обнаружено 103 схрона оружия и боеприпасов.

"В ходе проведенных обысков изъято 1 363 единицы огнестрельного оружия, в том числе: 137 автоматов, один ручной пулемет Калашникова, 420 пистолетов, 150 нарезных карабинов, 455 гладкоствольных ружей, 12 ружей нелетального действия “Форт-500”, 188 единиц иного вида оружия, а также 279 гранат и 35 470 боеприпасов различного калибра", - говорится в сообщении.

Помимо этого, стражи порядка проводят работу по установлению мародеров, занимавшихся хищениями в период массовых беспорядков. В результате принятых мер установлено 768 подозреваемых.

"У задержанных изъяты денежные средства в размере 16 миллионов тенге и 5 819 единиц похищенного имущества. Среди изъятого: 12 автомашин, 796 телефонов, 665 единиц бытовой техники, 376 ювелирных изделий, 943 единицы одежды, 615 единиц косметических средств и более 2,5 тыс. единиц различных товарно-материальных ценностей", - сообщили в МВД.

В министерстве подчеркнули, что поисковые и оперативно-розыскные мероприятия продолжаются.

Напомним, на днях замначальника 1-й Службы Генпрокуратуры заявил о том, что в январских беспорядках участвовало 12 ОПГ, из которых задержаны 23 члена ОПГ и 4 "преступных авторитета".

Сегодня представители фонда "Қазақстан халқына" рассказали о выплатах родственникам казахстанцев, которые оказались случайными жертвами во время январских событий.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1964902-bolee-100-shronov-s-oruzhiem-nashli-politseyskie-kazahstana-posle-yanvarskih-sobytiy/