Задержаны подозреваемые в нападении и хищении оружия из здания ДП Жамбылской области

ДП Жамбылской области после погромов. Фото: NUR.KZ

Задержаны четверо подозреваемых в нападении и хищении огнестрельного оружия из здания департамента полиции Жамбылской области. Все они дали признательные показания, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП региона.

По данным ведомства, 23 марта при проведении оперативно-розыскных мероприятий для установления участников массовых беспорядков, произошедших 5 и 6 января в Таразе, были выявлены четверо жителей села Дихан Байзакского района.

Их доставили в полицию, где они сознались в нападении и хищении 4 единиц огнестрельного оружия из здания ДП Жамбылской области. По показаниям задержанных, потом они спрятали краденое в одном из заброшенных домов родного села.

Кроме того, 24 марта в Байзакский районный отдел полиции поступило сообщение о том, что 12-летний ребенок 13 января нашел пистолет, когда пас в поле лошадей. Стражи порядка его изъяли.

А 29 марта с целью поиска остального похищенного оружия несовершеннолетнего вместе с родителями привлекли к следственным мероприятиям.

Напомним, ранее стало известно о задержании других подозреваемых в хищении оружия со склада ДП Жамбылской области.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1963429-zaderzhany-podozrevaemye-v-napadenii-i-hischenii-oruzhiya-iz-zdaniya-dp-zhambylskoy-oblasti/