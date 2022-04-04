В Генпрокуратуре заявили о поджоге тела военнослужащего, охранявшего акимат в Алматы

Акимат Алматы. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

На онлайн-брифинге в СЦК представитель Генпрокуратуры сообщил о погибших в ходе январских событий полицейских, солдате Нацгвардии и военнослужащем, передает корреспондент NUR.KZ.

В Генпрокуратуре заявили, что расследуются все факты гибели людей в ходе январских событий – по итогам расследований доказательства обнародуют через СМИ.

Отмечается, что одного из охранявших акимат Алматы военнослужащих убили "с особым цинизмом".

"Особый цинизм проявлен при убийстве безоружного военнослужащего, подполковника Х., участвовавшего в охране здания акимата города Алматы. Его тело было обнаружено на крыше здания.

Расследование показало, что после насильственной смерти преступники подожгли его тело, чтобы скрыть улики. У 39-летнего солдата осталась семья и двое несовершеннолетних детей", - заявил замглавы 1-й службы Генпрокуратуры Елдос Килымжанов.

Также, по данным Генпрокуратуры, при попытке захвата здания Управления полиции Алмалинского района и телевышки "Кок-Тобе" от огнестрельных ранений также погибли 3 сотрудника, которые охраняли эти объекты.

Во время беспорядков в Талдыкоргане, как рассказал Килымжанов, до смерти забили солдата Национальной гвардии.

"В Талдыкоргане группа из 10 преступников напала на безоружного военнослужащего срочной службы в/ч 5514 Нацгвардии, который исполнял свой долг по обеспечению общественного порядка на площади.

В результате жестокого избиения 18-летний А. получил множественные телесные повреждения. Не приходя в сознание, молодой человек скончался в машине скорой помощи", - сообщил Килымжанов.

В ходе того же брифинга представитель Генпрокуратуры Килымжанов заявил о задержании 8 сотрудников КНБ.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1963430-v-genprokurature-zayavili-o-podzhoge-tela-voennosluzhaschego-ohranyavshego-akimat-v-almaty/