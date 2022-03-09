Задержаны подозреваемые в хищении оружия со склада ДП Жамбылской области (видео)

Иллюстративное фото: ДП Жамбылской области

Задержаны подозреваемые в хищении оружия во время массовых беспорядков в Жамбылской области, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу департамента полиции региона.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сначала был задержан житель города Жанатас. Во время обыска в его доме изъято 3 автомата, 121 единица боеприпасов и противогаз.

Следствием установлено, что огнестрельное оружие и боеприпасы были похищены со склада департамента полиции Жамбылской области во время массовых беспорядков.

Также выяснилось, что к преступлению причастны еще 2 человека. Их задержали. В отношении одного подозреваемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, двоих поместили под стражу.

По данному факту начато досудебное расследование по ч.3 ст.287 УК РК (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств).

Напомним, ранее сообщалось, что восемь схронов с оружием, украденным во время январских событий, нашли в Таразе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1959886-zaderzhany-podozrevaemye-v-hischenii-oruzhiya-so-sklada-dp-zhambylskoy-oblasti-video/