Подозреваемый в тройном убийстве арестован на два месяца в Атырау

Иллюстративное фото: NUR.KZ/ Владимир Третьяков

Санкцию на арест подозреваемого в убийстве троих человек в Атырау сроком на два месяца выдал суд, передает МИА "Казинформ".

Как считает следствие, подозреваемый убил троих человек и ранил еще одного. В управлении здравоохранения региона рассказали о состоянии пострадавшего.

Отмечается, что он поступил в реанимацию в крайне тяжелом состоянии, однако сейчас переведен в отделение нейротравматологии. Врачи оценивают его состояние как средней степени тяжести. Пациент разговаривает.

Напомним, что в середине марта в Атырау на остановке "Авангард" неизвестный открыл огонь. В результате произошедшего погибли три человека, еще один был ранен. Мужчина поступил в больницу с пулевым ранением в голову, находился в коме.

Неделю назад стражи порядка Атырауской области сообщили об изъятии двух пистолетов, из которых, как предполагают правоохранители, вел стрельбу подозреваемый.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1962265-podozrevaemogo-v-troynom-ubiystve-v-atyrau-arestovali-na-dva-mesyatsa/