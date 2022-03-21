Тройное убийство в Атырау: полицейские нашли оружие

Фото с места событий: ДП Атырауской области

Стражи порядка Атырауской области сообщили об изъятии двух пистолетов, из которых, как предполагают правоохранители, вел стрельбу подозреваемый в тройном убийстве, пишет "Ак жайык".

Трагедия произошла вечером 15 марта возле конечной остановки Авангарда.

19 марта полицейские Атырау в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий обнаружили и изъяли два пистолета. Оружие было закопано в земле в соседнем с местом преступления микрорайоне, сообщили корреспондентам в пресс-службе ДП региона.

Пистолеты направили на экспертизу.

Напомним, что неизвестный открыл стрельбу в Атырау, в результате погибли три человека, еще один попал в больницу.

Вскоре подозреваемый был задержан.

Позже о состоянии раненого во время стрельбы в Атырау рассказали в управлении здравоохранения региона.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1961722-troynoe-ubiystvo-v-atyrau-politseyskie-nashli-oruzhie/