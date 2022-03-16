"Ранен в голову, в коме": стало известно о состоянии выжившего при стрельбе в Атырау

Место происшествия. Кадр из видео: ДП Атырауской области

О состоянии раненого во время стрельбы в Атырау, в результате которой погибли три человека, рассказали в управлении здравоохранения региона, передает МИА "Казинформ".

По информации ведомства, 15 марта в 22.50 часов в Атыраускую областную больницу поступил раненый житель пригородного села Еркинкала 1995 года рождения.

"На момент поступления состояние пострадавшего оценивалось как тяжелое. Мужчина поступил с пулевым ранением в голову. Была проведена операция. В настоящее время состояние пациента оценивается как тяжелое, он находится в коме", - сообщили в пресс-службе управления здравоохранения региона.

В ведомстве добавили, что мужчина получил серьезную черепно-мозговую травму, а также травму головного мозга. Кроме того, у него ушиб головного мозга и лицевого скелета.

Сейчас пострадавший находится в реанимации под пристальным наблюдением врачей.

Напомним, ранее сообщалось, что неизвестный открыл стрельбу из автомата в Атырау, погибли три человека.

Позже в полиции рассказали, что по подозрению в совершении преступления был задержан уроженец Мангистауской области, а инцидент произошел на почве личных разногласий.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1961060-ranen-v-golovu-v-kome-stalo-izvestno-o-sostoyanii-vyzhivshego-pri-strelbe-v-atyrau/