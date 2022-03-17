Тайник с долларами и пистолетами обнаружили в Алматы (видео)

Кадр из видео: ДП Алматы

Полицейские по наводке задержанных после январских беспорядков нашли в Алматы еще один тайник с оружием, боеприпасами и деньгами, сообщает официальный портал МВД Polisia.kz.

Как рассказали в полиции, местонахождение тайника раскрыли задержанные участники январских беспорядков. Как оказалось, оружие и деньги были спрятаны на территории национального парка, в лесополосе.

В указанном месте полицейские нашли пакеты с пистолетами, патронами, полицейской формой – их спрятали в наземной канализации.

Здесь же были обнаружены три пистолета, одна боевая и 15 светошумовых гранат, свыше 100 патронов от пистолета системы Макарова, 107 – от автомата Калашникова, 16 – от охотничьих ружей, два бронежилета, противогаз, радиостанция, камуфлированный рюкзак и деньги в размере 2 400 долларов США.

"Не исключено, что оружие было похищено в ходе массовых беспорядков. По данному факту в Управлении полиции Медеуского района начато досудебное расследование по статье 287 УК РК "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия", – рассказал замглавы по оперативной работе СИ-18 ДУИС по Алматы Азамат Аманжолов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1961160-taynik-s-dollarami-i-pistoletami-obnaruzhili-v-almaty-video/