Алкоголь, парфюм и косметику изъяли у подозреваемых в краже в аэропорту Алматы

Изъятый у задержанных алкоголь. Фото: Департамент полиции на транспорте

Транспортные полицейские изъяли больше 200 наименований товаров у троих задержанных, которых подозревают в краже в аэропорту Алматы во время январских беспорядков, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции на транспорте.

Как сообщил глава Департамента полиции на транспорте Онал Бекиев, его ведомство расследует дело о краже из магазина, расположенного в авиагавани южной столицы.

Полицейские проанализировали абонентские соединения, просмотрели записи с видеокамер в аэропорту и установили троих подозреваемых - двух сестер и супруга одной из них. Все они являются жителями Алматинской области.

"Установлено, что в ночь с 5 на 6 января этого года во время массовых беспорядков вышеуказанные граждане совершили кражу чужого имущества в аэропорту.

При проверке по месту проживания подозреваемых изъяты вещественные доказательства - элитный алкоголь, а также парфюмерные и косметические изделия в количестве 130 наименований. Кроме того, изъяты товары, похищенные из кофейни, сувенирного магазина и аптеки в количестве 94 наименований", - уточнил генерал-майор полиции Бекиев.

Изъятая у задержанных косметика. Фото: Департамент полиции на транспорте

По данному факту начато досудебное расследование по статье 188 УК РК "Кража". 40-летнего подозреваемого арестовали, а женщин 26 и 34 лет отпустили под подписку о невыезде, поскольку у обеих есть малолетние дети.

Ранее сообщалось, что по наводке задержанных участников январских беспорядков полиция нашла в центре Алматы тайник с деньгами, оружие и боеприпасами.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1961214-alkogol-parfyum-i-kosmetiku-izyali-u-podozrevaemyh-v-krazhe-v-aeroportu-almaty/