Талдыкорганца задержали за кражу бронежилетов из здания полиции во время беспорядков

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Жителя Талдыкоргана подозревают в краже бронежилетов во время массовых беспорядков, передает официальный сайт МВД Polisia.kz.

В Алматинской области продолжаются оперативно-розыскные мероприятия, направленные на выявление и задержание подозреваемых в январских мародерствах.

За последние сутки стражи порядка задержали 6 человек, которые могут быть причастны к кражам чужого имущества во время беспорядков.

Так, в мародерстве уличили 5 жителей села Ушконыр Карасайского района. Задержанные в возрасте 19-22 лет подозреваются в краже бытовой техники из Aport Mall в период с 5 по 7 января. Сумма ущерба пока устанавливается. Подозреваемые помещены под стражу.

Также в Талдыкоргане задержан 30-летний местный житель, которого подозревают в краже средств защиты силовиков.

Установлено, что мужчина, воспользовавшись погромами, похитил из здания городской полиции 4 бронежилета, щит и каску. На время расследования его отпустили под подписку о невыезде.

Напомним, ранее сообщалось, что арестованного после беспорядков изобличили еще и в краже техники в Талдыкоргане.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1961092-taldykorgantsa-zaderzhali-za-krazhu-bronezhiletov-iz-zdaniya-politsii-vo-vremya-besporyadkov/