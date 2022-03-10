Арестованного после беспорядков изобличили еще и в краже техники в Талдыкоргане

Беспорядки в Талдыкоргане. Фото: NUR.KZ

Следственно-арестованного после массовых беспорядков в Талдыкоргане изобличили еще и в краже техники из магазина, передает официальный сайт МВД Polisia.kz.

Кража была совершена в ночь на 6 января из магазина "Технодом" в Талдыкоргане.

Во время расследования уголовного дела, связанного с беспорядками, полицейские изобличили 31-летнего следственно-арестованного жителя Кербулакского района.

Сейчас в отношении него отдельным производством начато досудебное расследование по ч.1 ст.188 УК РК (Кража).

Вычислить подозреваемого удалось с помощью отпечатков пальцев, которые правоохранители обнаружили при осмотре места происшествия, а потом сравнили со следами рук задержанного.

Причиненный магазину ущерб составил 200 тысяч тенге.

Напомним, ранее предполагаемых мародеров, вынесших технику на 3,5 млн тенге из "Технодома", задержали в Таразе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1960102-arestovannogo-posle-besporyadkov-izoblichili-esche-i-v-krazhe-tehniki-v-taldykorgane/