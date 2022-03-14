Умарова: К январским событиям в Казахстане готовились минимум 2 года

Беспорядки в Алматы. Фото: NUR.KZ/ Владимир Третьяков

Правозащитник Айман Умарова на заседании мажилиса заявила о двухлетней подготовке, которая предшествовала январским событиям в Алматы, передает корреспондент NUR.KZ.

Умарова заявила, что массовыми беспорядками руководили профессионально подготовленные группы, среди которых не только гражданские лица, но и сотрудники специальных служб и криминалитета. Готовились к этому "событию" минимум 2 года.

"Действия авторов событий, технология проведения очень схожа с действиями советской школы подготовки оперативных работников. Велась информподготовка с целью дискредитации действующего президента в глазах общества, народа", - заявила правозащитник.

Она добавила, что целью был насильственный захват власти. По мнению Умаровой, имели место акты терроризма.

"Устрашение населения велось с целью оказания воздействия на принятие решений государственными органами Республики Казахстан", - сообщила Умарова.

Напомним, что генпрокурор Казахстана Берик Асылов высказался о январских событиях. По его словам, все действия носили скоординированный характер - налицо спланированная акция. Он также добавил, что конечным этапом действий был силовой захват власти.

Глава МВД РК Марат Ахметжанов сообщил во время заседания мажилиса о том, что преступники стреляли по патрульным нарядам и случайным прохожим.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1960560-umarova-k-yanvarskim-sobytiyam-v-kazahstane-gotovilis-minimum-2-goda/