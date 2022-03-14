Роман Скляр: Реконструкция здания акимата Алматы завершится в октябре

Акимат Алматы. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Первый заместитель премьер-министра РК Роман Скляр в мажилисе озвучил общую сумму ущерба, причиненного в ходе январских событий в стране, а также сообщил предположительные сроки восстановления пострадавших объектов, передает корреспондент NUR.KZ.

Роман Скляр сообщил, что правительством, совместно с акиматами на местах и организациями, проводится работа по восстановлению объектов государственных органов и возмещению ущерба субъектам предпринимательства, пострадавшим в результате беспорядков.

"В ходе январских событий в 8 регионах страны пострадало 42 здания государственных органов. Это города Алматы, Шымкент, Алматинская, Жамбылская, Кызылординская, Атырауская, Актюбинская и Восточно-Казахстанская области. Общая сумма ущерба составила порядка 30 млрд тенге, в том числе из республиканского бюджета на восстановление 18 объектов будет направлено 28 млрд тенге", – отметил он.

Скляр сообщил, что по всем объектам проведено техническое обследование, по итогам которого установлена необходимость проведения текущего ремонта 28 зданий, а также капитального ремонта и реконструкции 14 зданий.

"На сегодняшний день текущий ремонт на 21 объекте завершен. До конца марта будут отремонтированы 5 зданий, оставшиеся 2 объекта – в мае и июне текущего года. По требующим капитального ремонта и реконструкции 14 гособъектам также ведутся работы.

Согласно графику, по 7 зданиям завершение работ будет в марте, 5 объектов – в июне текущего года. Учитывая значительные повреждения, завершение реконструкции здания акимата Алматы и ТРК "Казахстан" ожидается в октябре текущего года", – резюмировал Роман Скляр.

Ранее, на заседании мажилиса, правозащитник Айман Умарова заявила о двухлетней подготовке, которая предшествовала январским событиям в Алматы.

Кроме того, генпрокурор Казахстана заявил, что 46 уголовных дел расследуется по актам терроризма после январских событий.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1960562-roman-sklyar-rekonstruktsiya-zdaniya-akimata-almaty-zavershitsya-v-oktyabre/