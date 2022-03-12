Краденое во время беспорядков оружие закопали в огороде в Алматы (видео)

Кадр из видео: ДП Алматы

В Алматы краденое во время беспорядков оружие закопали в огороде. Во втором случае ружье было найдено в заброшенном здании, передает официальный Telegram-канал городского департамента полиции.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий стражи порядка установили, что алматинец прячет у себя дома гладкоствольное ружье, которое было похищено во время январских событий из магазина "Камерад".

Выяснилось, что молодые люди взяли оружие и несколько патронов к нему, а потом закопали в огороде.

Полицейские изъяли похищенное и отправили на экспертизу. По подозрению в краже задержан 24-летний парень. По данному факту начато досудебное расследование.

Также нарезное ружье было найдено и изъято в заброшенном доме по улице Витебская. По нему назначена специальная экспертиза и проводится расследование.

Напомним, ранее стало известно, что возможного участника январского погрома в алматинском аэропорту задержали с оружием.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1960391-kradenoe-vo-vremya-besporyadkov-oruzhie-zakopali-v-ogorode-v-almaty-video/