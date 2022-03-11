Группу предполагаемых мародеров из 5 человек задержали в Таразе

Кадр из видео: ДП Жамбылской области

В Таразе задержаны еще пять предполагаемых мародеров, совершивших кражу из магазина. Об этом сообщили в департаменте полиции Жамбылской области, передает корреспондент NUR.KZ.

По информации ведомства, в ночь с 5 на 6 января на фоне массовых беспорядков в Таразе неизвестные проникли в магазин сотовой связи и похитили телефоны и смарт-часы на общую сумму 188,5 тысяч тенге.

"В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейскими установлена и задержана группа лиц из пяти человек", - сообщили в пресс-службе ДП региона.

По данному факту проводится досудебное расследование по части 3 статьи 188 УК РК (Кража), по которой грозит наказание от 2 до 7 лет лишения свободы.

Напомним, ранее стало известно о задержании предполагаемых мародеров, совершивших кражу из "Технодома" в Таразе на сумму 3,5 млн тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1960204-gruppu-predpolagaemyh-maroderov-iz-5-chelovek-zaderzhali-v-taraze/