Возможного участника январского погрома в алматинском аэропорту задержали с оружием (видео)

Оружие. Кадр из видео: официальная страница ДП на транспорте в Facebook

Сотрудники транспортной полиции в ходе расследования уголовного дела задержали 23-летнего уроженца Узбекистана, который мог участвовать в массовых беспорядках в январе. При нем было найдено краденое оружие, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП на транспорте.

Указывается, что во время расследования стражи порядка нашли партию оружия, украденного из оружейных магазинов во время массовых беспорядков в Алматы 5-6 января.

Как рассказал начальник ДП на транспорте Онал Бекиев, по подозрению в краже задержали 23-летнего уроженца Узбекистана, который принимал участие в погромах.

Во время обысков по месту жительства подозреваемого были изъяты 2 ножа и 1 пневматический пистолет.

Полицейские также установили и задержали его 43-летнего соучастника, у которого в ходе обыска изъяли 19 единиц пневматического оружия с патронами, а также 10 ножей, 1 арбалет, 6 оптических прицелов и 3 оптических прибора.

"По данному факту начато досудебное расследование и осуществляются следственные мероприятия, проверяется причастность подозреваемых лиц к другим преступления. Принимаются меры по установлению и задержанию их сообщников" - резюмировал Бекиев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1959829-vozmozhnogo-uchastnika-yanvarskogo-pogroma-v-almatinskom-aeroportu-zaderzhali-s-oruzhiem-video/