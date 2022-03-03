Восемь схронов с оружием, украденным во время январских событий, нашли в Таразе (фото)

Оружие. Фото: официальный сайт КНБ Казахстана

С января текущего года сотрудники КНБ нашли в Таразе уже восемь схронов с оружием, украденным во время массовых беспорядков. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Как указывается в сообщении, Комитет нацбезопасности активно работает над обнаружением и изъятием вооружения, украденного в ходе массовых беспорядков.

Всего из обнаруженных схронов изъяли 62 единицы стрелкового оружия, среди которых автоматы Калашникова, пистолеты различных модификаций, гладкоствольные ружья и обрезы, а также тротиловые шашки и около 2 тысяч единиц различных боеприпасов.

В рамках досудебного расследования КНБ разыскивает лиц, причастных к хищению указанного вооружения.

Напомним, накануне сообщалось о том, что в Таразе полицейские раскрыли крупную кражу, произошедшую во время январских событий. Предполагаемых мародеров задержали.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1958980-vosem-shronov-s-oruzhiem-ukradennym-vo-vremya-yanvarskih-sobytiy-nashli-v-taraze-foto/