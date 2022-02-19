Крупный бизнесмен был среди организаторов массовых беспорядков в Таразе

Беспорядки в Таразе. Кадр из видео: ДП Жамбылской области

Крупный бизнесмен оказался среди организаторов массовых беспорядков в Таразе. Об этом сообщили в прокуратуре Жамбылской области, передает "Хабар 24".

Сейчас надзорный орган расследует 157 уголовных дел, в том числе 10 - по актам терроризма, 4 - по массовым беспорядкам и 2 - по убийствам. Задержаны 78 подозреваемых. Ущерб Таразу оценили почти в 150 миллионов тенге.

По словам заместителя прокурора Жамбылской области Нурбека Уласбекулы, были изучены социальные портреты задержанных.

12 человек (каждый пятый) ранее имели судимость и привлекались к уголовной ответственности, в том числе за тяжкие и особо тяжкие преступления - убийства, изнасилования и другие.

"Вместе с тем среди организаторов оказался крупный предприниматель региона, который с применением громкоговорящих устройств давал подробные инструкции при нападениях на здания областного акимата и партии Nur Otan. Координаторами ставка делалась на молодежь", - рассказал Нурбек Уласбекулы.

Напомним, ранее сообщалось, что отец с 13-летним сыном развозили горючую смесь погромщикам в Таразе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1956936-krupnyy-biznesmen-byl-sredi-organizatorov-massovyh-besporyadkov-v-taraze/