Тайник с похищенным во время беспорядков оружием нашли под Алматы

Фото: polisia.kz

Тайник с похищенным во время массовых беспорядков оружием нашли под Алматы на территории Карасайского района, передает официальный сайт МВД Polisia.kz.

Задержаны трое мужчин 1993, 1994, 1996 годов рождения, причастные к ограблению оружейного магазина "Камерад" в ночь на 5 января.

По информации заместителя начальника департамента полиции Алматы Берика Абильбекова, на пустыре у дома подозреваемые "до хороших времен" закопали в песке три нарезных, три гладкоствольных ружья, винтовку, патроны, чемодан с охотничьим набором и рюкзаки.

Фото: polisia.kz

Все они дали признательные показания и рассказали, как совершали преступление.

"Следователи устанавливают причастность группы к аналогичным преступлениям. Уголовное дело расследуется по ст.291 ч.3 УК РК (Хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств). Подозреваемые взяты под стражу", - пояснил Берик Абильбеков.

Ранее также сообщалось, что подозреваемых в краже оружия и дорогостоящих часов из магазинов южной столицы задержали в Алматинской области.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1958456-taynik-s-pohischennym-vo-vremya-besporyadkov-oruzhiem-nashli-pod-almaty/