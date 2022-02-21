Переломы черепа, ожоги: какие травмы получили полицейские при погромах в Казахстане

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Начальник Следственного департамента МВД Санжар Адилов на брифинге в СЦК рассказал о состоянии здоровья пострадавших в ходе беспорядков полицейских, передает корреспондент NUR.KZ.

Санжар Адилов сообщил, что в ходе беспорядков в стране более 3 тысяч сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих получили различные телесные повреждения.

"На сегодня 107 из них с тяжкими ранениями, в том числе переломами костей черепа, проникающими ножевыми ранениями, сильными ожогами и другими серьезными увечьями, находятся на излечении", - добавил он.

По состоянию на прошлую среду, 16 февраля, в медицинских учреждениях на лечении находились 273 сотрудника правоохранительных органов и военнослужащих, получивших во время беспорядков тяжкие ранения.

Ранее Санжар Адилов сообщил, что в результате расследования январских событий были осуждены 52 человека.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1957128-perelomy-cherepa-ozhogi-kakie-travmy-poluchili-politseyskie-pri-pogromah-v-kazahstane/