Отец с 13-летним сыном развозили горючую смесь погромщикам в Таразе (видео)

Погромы в Таразе. Кадр из видео: ДП Жамбылской области

Мужчину, который в дни беспорядков подвозил погромщикам горючую смесь, арестовали в Таразе. Делал он это не один, а вместе со своим 13-летним сыном. В настоящее время ранее судимому жителю Алматинской области вменяют участие в акте терроризма. Ему грозит до 20 лет тюрьмы, передает КТК.

Стражи порядка выяснили, что 44-летний мужчина вместе с сыном ездил по точкам скопления участников беспорядков на своей машине без госномеров. Однако при этом не скрывался от видеокамер.

Из 5-литровой канистры отец разливал зажигательную смесь по стеклянным бутылкам, а сын раздавал их митингующим.

В те дни в Таразе сожгли четыре здания полиции, областной акимат и филиал партии Nur Otan, полностью уничтожено огнем около 150 полицейских машин.

По информации ДП Жамбылской области, сейчас по данному факту начато досудебное расследование по ч.4 ст.255 УК РК (Акт терроризма). 44-летнего ранее судимого жителя Алматинской области водворили в следственный изолятор.

Источник: КТК

Напомним, ранее сообщалось, что другой житель Тараза хранил на чердаке кафе похищенное со склада департамента полиции оружие. Также в полиции рассказали, что преступники прятали арсенал в могилах на кладбище.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1956888-otets-s-13-letnim-synom-razvozili-goryuchuyu-smes-pogromschikam-v-taraze-video/