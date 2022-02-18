Житель Тараза хранил на чердаке кафе похищенное со склада департамента полиции оружие

Кадр из видео: ДП Жамбылской области

Житель Тараза хранил на чердаке кафе огнестрельное оружие, похищенное со склада департамента полиции. Об этом сообщили в ДП Жамбылской области, передает корреспондент NUR.KZ.

18 февраля при проведении следственно-оперативных мероприятий был задержан 26-летний ранее судимый житель Тараза.

Молодой человек сообщил, что на чердаке кафе, в котором он работал, хранится огнестрельное оружие.

Прибывшие на место стражи порядка обнаружили и изъяли 3 автомата "АКСУ-74", похищенные со склада департамента полиции.

По данному факту начато досудебное расследование по статье 287 УК РК (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия).

На изъятое оружие назначена экспертиза.

Напомним, ранее тайник с оружием и боеприпасами обнаружили у жителя Жамбылской области. Во время обыска территории его дома правоохранители нашли пакеты, закопанные в землю.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1956861-zhitel-taraza-hranil-na-cherdake-kafe-pohischennoe-so-sklada-departamenta-politsii-oruzhie/