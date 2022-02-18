Арсенал оружия нашли в лесополосе по дороге на Медеу (фото, видео)

Изъятое оружие. Фото: instagram.com/rustam.abdrakhmanov_

Оружие и гранаты нашли алматинские стражи порядка по дороге на Медеу. Тайник находился в лесополосе, сообщил замначальника ДП Алматы Рустам Абдрахманов в своем официальном Instagram.

О схроне оружия стало известно сотрудникам учреждения ЛА - 155/18 ДУИС от подозреваемых в участии в массовых беспорядках. Эту информацию передали в ДП Алматы.

Сотрудниками оперативного отдела учреждения ЛА - 155/18 при содействии офицеров ДП города и УП Медеуского района в лесополосе было найдено место схрона. В полиции отметили, что фигурант оставил метку, чтобы быстро найти то дерево, где спрятано оружие.

Найденное оружие и боеприпасы были замотаны в тряпки. Правоохранители изъяли револьвер, обрез, патроны, гранаты и дымовые шашки.

Начато расследование по статье "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств". Назначена судебно-баллистическая экспертиза.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1956858-arsenal-oruzhiya-nashli-v-lesopolose-po-doroge-na-medeu-foto-video/