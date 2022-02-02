Генпрокуратура отреагировала на информацию о пытках задержанного после беспорядков

Акимат Алматинской области после беспорядков. Фото: NUR.KZ

В социальных сетях распространяется информация по факту избиения сотрудниками полиции Азамата Батырбаева. Ситуацию на своем официальном сайте прокомментировала Генеральная прокуратура Казахстана.

В надзорном органе сообщили, что 22 января 2022 года мужчина был задержан в связи с нападением на сотрудников правоохранительных органов в период массовых беспорядков в Талдыкоргане.

На следующий день во время допроса он рассказал, что полицейские 10 января нанесли ему телесные повреждения.

"По данному заявлению Батырбаева Антикоррупционной службой по Алматинской области заведено уголовное дело по факту пыток. В настоящее время ведется следствие", - сообщили в Генпрокуратуре РК.

Напомним, ранее стало известно, как отражали атаки на акимат Алматинской области.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1954281-genprokuratura-otreagirovala-na-informatsiyu-o-pytkah-zaderzhannogo-posle-besporyadkov/