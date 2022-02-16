Токаев расскажет о причинах январской трагедии в прямом эфире гостелеканала

Касым-Жомарт Токаев. Фото: Facebook.com/Berik Uali

Пресс-секретарь главы государства Берик Уали на своей анонсировал выход нового интервью президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

"Завтра, 17 февраля, в 20:30 национальный телеканал Qazaqstan покажет интервью главы государства Касым-Жомарта Токаева", - написал Уали.

В нем, по словам Уали, президент ответит на вопросы о причинах и последствиях трагических январских событий, предстоящих политических и социальных реформах, а также об отношениях нашей страны с ключевыми внешнеполитическими партнерами.

Напомним, что ранее глава государства уже давал эксклюзивное интервью, во время которого рассказал о январских событиях.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1956443-novoe-intervyu-tokaeva-pokazhut-v-pryamom-efire/