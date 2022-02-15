Спецоперация КНБ и МВД: в Алматы задержаны лидеры ОПГ "Казахстанские" (фото)

Оружие. Фото: официальный сайт КНБ Казахстана

КНБ совместно с МВД провели крупномасштабную спецоперацию по пресечению противоправной деятельности ОПГ "Казахстанские" состоящей из числа бывших спортсменов и ранее судимых граждан. Об этом сообщается на официальном сайте КНБ.

Указывается, что спецоперация проводилась в Алматы и Алматинской области

Как результат, были задержаны 6 членов группировки, которые, по данным КНБ, причастны к многочисленным преступлениям в регионе, среди которых:

вымогательство;

разбой;

самоуправство;

хулиганство;

криминальное покровительство предпринимателям;

скотокрадство.

Оружие. Фото: официальный сайт КНБ Казахстана

В ходе обысков по местам жительства подозреваемых изъято 4 единицы огнестрельного оружия, 177 боеприпасов, 7 гранат, спецсредства, а также предметы, подтверждающие участие в беспорядках в Алматы в начале января: радиостанции, дубинки и бронежилет.

Задержанных поместили в "СИ-8" и СИЗО ДКНБ в Алматы. Возбуждены уголовные дела по частям 3 и 4 статьи 287 УК РК ("Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств").

Оружие. Фото: официальный сайт КНБ Казахстана

Членов группировки убедили выдать местонахождение схронов с оружием, принадлежащим участникам ОПГ.

После этого в Енбекшиказахском районе Алматинской области обнаружены два схрона, из которых изъято 44 единицы огнестрельного и 3 единицы холодного оружия, а также 20 боеприпасов.

Проводятся мероприятия по идентификации изъятого вооружения, а также его использования в январских событиях. Оперативно-следственные мероприятия продолжаются.

Оружие. Фото: официальный сайт КНБ Казахстана

Оружие. Фото: официальный сайт КНБ Казахстана

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1956254-spetsoperatsiya-knb-i-mvd-v-almaty-zaderzhany-lidery-opg-kazahstanskie-foto/