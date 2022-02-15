Задержанные рассказали об ограблении оружейного магазина в Алматы во время беспорядков (видео)

Изъятое оружие. Кадр из видео: Polisia.kz

Троих предполагаемых мародеров задержали алматинские полицейские. Двое из них рассказали об ограблении оружейного магазина, сообщается на официальном медиа-портале МВД Polisia.kz.

У задержанных изъяли пять гладкоствольных ружей, подчеркнули стражи порядка. Замначальника ДП Алматы Берик Абильбеков озвучил подробности.

"Двое подозреваемых – жители Алматинской области, еще один из Жамбылской области. Он, к слову, ранее уже имел судимость за грабеж. Им по 22-24 года. Двух подозреваемых задержали во время спецоперации на территории Карасайского района Алматинской области, еще одного фигуранта - у торгового дома по проспекту Достык в Алматы", - сообщил он.

Подозреваемые взяты под стражу, их проверяют на причастность к другим противоправным действиям, в том числе имевшим место в период январских массовых беспорядков.

По информации полицейских, подозреваемые утверждают, что грабили магазин по команде неизвестных им людей.

"Ко мне в машину сел незнакомец и приказал ехать на Шаляпина и Саина. Я поехал. После ограбления этот человек потом исчез. Не знаю, кто он, куда ушел", - заявил один из них.

По словам второго, похищенное оружие он спрятал.

В полиции также добавили, что трое подозреваемых не имеют постоянного места работы.

Ранее мы писали, что тайник с похищенными из оружейного магазина винтовками нашли в лесополосе близ Алматы. А в другом тайнике на окраине мегаполиса были найдены противогаз, револьвер и коктейль "Молотова".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1956268-zaderzhannye-rasskazali-ob-ograblenii-oruzheynogo-magazina-v-almaty-vo-vremya-besporyadkov-video/