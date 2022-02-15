Противогаз, револьвер и коктейль "Молотова" нашли в тайнике с боеприпасами в Алматы (видео)

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На окраине Алматы был найден очередной тайник с боеприпасами. Среди спрятанного были найдены противогаз, револьвер и коктейль "Молотова", сообщает официальный медиа-портал МВД РК Polisia.kz.

Как сообщает пресс-служба МВД, пакет с боеприпасами нашел житель микрорайона "Дархан". Он рассказал о находке и указал, что схрон был обнаружен в туннеле на логу.

На место выехала следственно-оперативная группа. По данным полицейских, в тайнике были найдены ручные гранаты, патроны калибра 2,3, 5,45 и 9 миллиметров, противогаз, револьвер и коктейль "Молотова".

Этот факт зарегистрирован по части 2 статьи 287 УК РК "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств".

Сообщается, что по этому делу начато досудебное расследование.

"Обстоятельства появления оружия и боеприпасов в указанном месте будут установлены в ходе оперативных мероприятий. Назначены соответствующие экспертные исследования. Благо, что пакет с опасными для жизни предметами не нашли дети", – заявил начальник Управления полиции Алатауского района Ильяс Омирсериков.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1956136-protivogaz-revolver-i-kokteyl-molotova-nashli-v-taynike-s-boepripasami-v-almaty-video/