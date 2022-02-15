Тайник с похищенными из оружейного магазина винтовками нашли в лесополосе близ Алматы

Фото: polisia.kz

Тайник с похищенным во время массовых беспорядков в Алматы оружием нашли в лесополосе недалеко от Кульджинского тракта, передает официальный сайт МВД Polisia.kz.

Схрон с тремя винтовками в лесополосе обнаружил 27-летний житель Енбекшиказахского района, который у села Баяндай занимался выпасом скота.

Мужчина сразу сообщил о находке полицейским. Выяснилось, что все три винтовки Remington 700 похитили из оружейного магазина во время беспорядков в Алматы.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст.287 ч.3 УК РК (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов).

"Изъятые ружья направлены на баллистическую экспертизу", - сообщил начальник Енбекшиказахской районной полиции Жаксылык Алтынбаев.

С начала года в регионе из незаконного оборота изъяли 188 единиц огнестрельного оружия.

Напомним, недавно полицейские показали оружие, изъятое после январских событий в Алматы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1956227-taynik-s-pohischennymi-iz-oruzheynogo-magazina-vintovkami-nashli-v-lesopolose-bliz-almaty/